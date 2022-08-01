Soluğu İzmir'de aldı! Serel Yereli bikini askılarını indirip poz verdi

"Bodrum Masalı" dizisinde oynayan ve dizi sonrası şarkıcılık yapmak için oyunculuğu bırakan Serel Yereli İngiltere'ye yerleşmişti. Şarkıcılık için eğitim almaya İngiltere'ye giden Yereli yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Güzel isim son olarak ailesini görmek ve tatil yapmak için İzmir'e geldi. İzmir'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Yereli bikini poz vermeyi de ihmal etmedi. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'Biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli bu sefer pembe bikinisinin ipleri çözüp ayna karşısına geçti.

Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Serel Yereli yine takipçilerinden beğeni topladı.

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