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  4. Soluğu İzmir'de aldı! Serel Yereli bikini askılarını indirip poz verdi

Soluğu İzmir'de aldı! Serel Yereli bikini askılarını indirip poz verdi

01.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli ailesini görmek ve tatil yapmak için soluğu İzmir'de aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.

Soluğu İzmir'de aldı! Serel Yereli bikini askılarını indirip poz verdi

"Bodrum Masalı" dizisinde oynayan ve dizi sonrası şarkıcılık yapmak için oyunculuğu bırakan Serel Yereli İngiltere'ye yerleşmişti. Şarkıcılık için eğitim almaya İngiltere'ye giden Yereli yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Güzel isim son olarak ailesini görmek ve tatil yapmak için İzmir'e geldi. İzmir'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Yereli bikini poz vermeyi de ihmal etmedi. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'Biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli bu sefer pembe bikinisinin ipleri çözüp ayna karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Serel Yereli yine takipçilerinden beğeni topladı.

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Serel Yereli
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