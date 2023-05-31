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Somer Şef'in ayrılık iddiasıyla gündemdeydi! MasterChef All Star'dan ilk tanıtım geldi!

31.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star, ilk tanıtımın yayınlanmasıyla gündem oldu. 2018 yılında yayın hayatına başlayan MasterChef, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En son Somer Şef'in ayrılık iddialarıyla gündeme gelen sevilen yemek yarışmasının ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Somer Şef'in ayrılık iddiasıyla gündemdeydi! MasterChef All Star'dan ilk tanıtım geldi!

MasterChef All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programın ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Geçtiğimiz günlerde İrem Kanan, sevilen yarışma ile ilgili gelişmeleri 'MasterChef All Star son hazırlıklar' notuyla Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

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Fotoğrafta Şef Somer Sivrioğlu'nun olmaması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

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Fakat bugün akşam saatlerinde yayınlanan tanıtımın açıklama kısmında 'TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

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Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?' ifadelerine yer verildi.

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Böylelikle Somer Şef'in ayrılmadığı, MasterChef All Star'da jürilik yapmaya devam edeceği netleşmiş oldu.

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13 Haziran'da Survivor'ın final yapmasının ardından 14 Haziran Çarşamba akşamı MasterChef All Star yeni sezonun ilk bölümü ile TV8 ekranalrına gelecek. Şimdiye kadar yarışmış yarışmacılar arasından en güçlülerin seçileceği MasterChef All Star heyecanla bekleniyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

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MasterChef Türkiye'nin Youtube hesabından yayınlanan tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda yorum da geldi.

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Tanıtımı gören kullanıcılar paylaşıma 'Masterchef tarihinde ilk defa allstar sezonu izleyeceğiz onun için çok heyecanlıyım açıkçası', 'Süper bi sezon geliyo şimdiden heycanlandık', 'Sonunda başlıyor be bu sezon en iyi sezon olucak ', 'Eğer 2019 2020 2021 karışımı çoğunluk kadro olarak bu sezon varsa harika bir sezon olabilir ' gibi yorumlarda bulundular.

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