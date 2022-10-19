Sömestr tatili ne zaman? 2022-2023 MEB tatil takvimi ve sömestr tatili tarihi!

Sömestr tatili ne zaman? 2022-2023 eğitim dönemi sürerken tatil planı ve program yapan birçok veli konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öğrenciler de karne alacakları tatili ve sömestr tatiline ne zaman başlayacaklarını öğrenmek istiyor. Sömestr yarıyıl tatili tarihi Milli Eğitim Bakanlığ tarafından yayımlanan tatil takvimi ile yanıt buldu. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvim...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Sömestr (yarıyıl tatili) 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Fakat öğrenciler öncesinde, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatillerine çıkmış olacaklar.

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 16 Haziran 2023'de karnelerin alınmasıyla kapanacak.

