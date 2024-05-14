Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti! Ünlü astrolog Meral Güven 'kartlarım bir mucizeyi söylüyor' diyerek bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını duyurdu

Süper Lig'de son üç yılın şampiyon takımlarını doğru tahmin eden ünlü astrolog Meral Güven, ligin bitimine 2 hafta kala şaşırtan bir tahminde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, sözlerini 'anlamsız ve absürt ama' diyerek yineledi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Güven açıklamasında "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." derken, bu sözler Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

"ANLAMSIZ VE ABSÜRT AMA..."

Güven, yaptığı canlı yayında "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yaptı.





