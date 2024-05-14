SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti! Ünlü astrolog Meral Güven 'kartlarım bir mucizeyi söylüyor' diyerek bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını duyurdu

Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti! Ünlü astrolog Meral Güven 'kartlarım bir mucizeyi söylüyor' diyerek bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bıraktığımız son 3 yılın şampiyonunu doğru tahmin eden ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz günlerde 'anlamsız ve absürt ama' diyerek bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti. İşte detaylar...

Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti! Ünlü astrolog Meral Güven 'kartlarım bir mucizeyi söylüyor' diyerek bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını duyurdu

Süper Lig'de son üç yılın şampiyon takımlarını doğru tahmin eden ünlü astrolog Meral Güven, ligin bitimine 2 hafta kala şaşırtan bir tahminde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, sözlerini 'anlamsız ve absürt ama' diyerek yineledi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

ekran-resmi-2023-08-13-07-whl9

Güven açıklamasında "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." derken, bu sözler Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

"ANLAMSIZ VE ABSÜRT AMA..."

s-6b0a0ab2eeb123409dc73b59a3f76200aa5cbcf5

Güven, yaptığı canlı yayında "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."
Tüm dünya Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadini konuşuyor!Tüm dünya Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadini konuşuyor!
G.Saray göndermişti, bin pişman oldu...G.Saray göndermişti, bin pişman oldu...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray ligi de şampiyon takımlar bıraktı süper li
En Çok Okunan Haberler
IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."

Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."

Tüm dünya Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadini konuşuyor!

Tüm dünya Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadini konuşuyor!

Dünyanın en iyi takımlarını açıkladılar! Ligin dev ekibi 9 sıra geriledi

Dünyanın en iyi takımlarını açıkladılar! Ligin dev ekibi 9 sıra geriledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.