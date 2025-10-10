SPOR

Son 48 saat... Çok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim geliyor...

Avrupa basınından gelen iddia futbol gündemini karıştırdı. Çok konuşulan bu iddiaya göre; Çekya Milli Takımı, olası teknik direktör değişikliği için Fatih Terim’i adaylar arasına aldı. Son olarak Al Shabab’ı çalıştıran 72 yaşındaki deneyimli hoca, 12 Ekim'de oynanacak olan Faroe Adaları-Çekya maçındaki sonucu bekliyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, yeniden Avrupa futbol gündeminde. 72 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

AL SHABAB DÖNEMİ SONA ERDİ

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, Arap ekibinde çıktığı 23 maçta 1.74 puan ortalaması yakalamıştı. Terim, ondan önce ise Yunanistan Süper Ligi temsilcisi Panathinaikos’un başında görev yapmış, orada da 1.85’lik başarılı bir puan ortalamasına imza atmıştı.

HİÇ BEKLENMEDİK İLGİ

Çek basınından iSport’un haberine göre Fatih Terim, Çekya Millî Takımı’nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Haberde, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve olası bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim’in getirilebileceği ifade edildi.

TERİM’İN KARARI BEKLENİYOR

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim’in bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak ediliyor. Kariyerinde dört farklı dönemde Galatasaray’ı çalıştıran ve Türkiye Milli Takımı’yla tarihi başarılar elde eden Terim’in yeniden uluslararası arenaya dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

