Son anlar nefes kesti! Adana Demirspor- Beşiktaş maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Bol pozisyonun yaşandığı maçta Adana Demirspor'un golü iptal edildi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.

Akdeniz ekibinde Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa’ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.

Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' dakikada Brjarnason’un sağ kanattan ortasında Balotelli topla buluşmak istedi. Ancak Beşiktaş defansı topu kornere attı.

8' dakikada Kerem’in sağ kanattan ceza sahası içine attığı ortada Batshuayi topu kontrol etti. Batshuayi’nin kale alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

11' dakikada Larin’in son çizgiden ceza alanı dışına doğru çıkardığı topu Ghezzal kontrol etti. Ghezzal aldığı topu Rıdvan’a gönderdi. Rıdvan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

15' dakikada Ghezzal sağ taç çizgisi önünden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Adana Demirspor’da Samet topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kaleci Muric’e uzak düşünce Teixeira meşin yuvarlakla buluştu. Teixeira’nın kötü vuruşunda kaleci Muric topu kontrole etti.

19' dakikada Yunus Akgün son çizgiden topu Svensson’a çıkarttı. Svensson bekletmeden pasında Balotelli’yi topla buluşturdu. Balotelli’nin ceza sahasın dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28' dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Muric’in kucağında kaldı.

31' dakikada sağ kanattan Kerem’in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37' dakikada orta alanda topla buluşan Balotelli’nin pasında Yunus, sağ çaprazda kaleciyle kaldı. Yunus’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

41' Beşiktaş takımında Welinton Silva hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

42' dakikada sol kanattan Vargas’ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli’nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas’ın Ghezzal’a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

44' Beşiktaş takımında Michy Batshuayi hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

44' Adana Demirspor takımında Matias Vargas hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45' Adana Demirspor takımında Younes Belhanda, sarı kart görüyor.

İKİNCİ YARI

45' Adana Demirspor takımında Mario Balotelli, sarı kart görüyor.

55' Cyle Larin, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

68' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

72' Emirhan İlkhan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90' Adana Demirspor takımı, Samet Akaydin ile eşitliği sağlıyor.



