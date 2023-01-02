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  4. SON DAKİKA | 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Zam oranıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

SON DAKİKA | 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Zam oranıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

02.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Öğrenci velileri özel okula yapılacak zamlarla ilgili meraklı bekleyişini sürdürürken "2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruldu. TEFE-TÜFE oranlarını işaret eden Bakan Özer "İnşallah bu hafta içerisinde yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | 2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Zam oranıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

Son dakika: Özel okullara yeni yılda yapılacak zam merakla beklenirken, konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özel okullara yapılacak zam oranlarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, "İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE/TÜFE oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil" dedi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı’na katılmak üzere geldiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖZEL OKULLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Özel okullara zam olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapan Özer, şunları kaydetti:

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“Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağıyla ilgili değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek, olgunlaştırarak kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.”

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(İHA)

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