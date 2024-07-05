SON DAKİKA: 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk yarı finalist İspanya oldu! Ev sahibi Almanya turnuvaya veda etti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmasında iki dev ekip İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve İspanyollar ilk yarı finalist oldu.

89'DA GOL GELDİ

Erken final olarak gösterilen mücadelede İspanya 51. dakikada Olmo ile öne geçerken 89'da Wirtz'in golüne engel olamadı ve mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

119'DA MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada uzatma dakikalarına gidilirken, İspanya 119. dakikada Merino kaydederken takımına turu getirdi.

Yarı final mücadeleleri 9-10 Temmuz'da saat 22.00'da oynanacak.





