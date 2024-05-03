Son dakika | 2024 KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuru ekranı erişime açıldı... Başvuru ücreti ne kadar?

Son dakika haberi: Adayların iple çektiği gün geldi! 14 Temmuz'da yapılacak KPSS Lisans sınavı için başvurular başladı.

SON DAKİKA | KPSS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde yapılacaktır."

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞTE BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir."

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350 TL olarak belirlendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





