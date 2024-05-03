Son dakika | 2024 KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuru ekranı erişime açıldı... Başvuru ücreti ne kadar?

Son dakika haberi: Adayların iple çektiği gün geldi! 14 Temmuz'da yapılacak KPSS Lisans sınavı için başvurular başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde yapılacaktır."
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir."
Bu yıl KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350 TL olarak belirlendi.