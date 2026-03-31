SON DAKİKA | 24 yıllık hasret bitti! A Milli Takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini cebine koydu! Tüm Türkiye'yi sevince boğan bu tarihi zaferin ardından, dev turnuvadaki rakiplerimiz ve maç fikstürümüz de belli oldu. D Grubu'nda yer alacak Millilerimizi zorlu rakipler bekliyor. İşte Amerika yolculuğunun o tarihi fikstürü...

Türk futbol tarihinde altın bir sayfa daha açıldı! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda adeta ölüm kalım maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, sahadan tarihi bir zaferle ayrılarak tüm ülkeyi sevince boğdu.

BİLETİ KEREM AKTÜRKOĞLU KESTİ!

Priştine'de oynanan nefes kesen mücadelede Ay-Yıldızlı ekibimize o tarihi bileti getiren tek gol, yıldız oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sahadan 1-0'lık kritik galibiyetle ayrılan "Bizim Çocuklar", 2002 yılında Şenol Güneş yönetiminde Güney Kore ve Japonya'da yazılan o efsanevi dünya üçüncülüğü destandan tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde mücadele etme hakkı kazandı.

İŞTE D GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİMİZ

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Takımımızın rakipleri de kura çekimiyle netleşti. Millilerimiz, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı.

Ay-Yıldızlılar bu zorlu grupta; turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Güney Amerika'nın dişli ekiplerinden Paraguay ve Asya elemelerinden gelen Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Amerika kıtasında oynanacak ve Türkiye saatine göre sabahın ilk ışıklarına denk gelecek olan tarihi maç fikstürümüz ise şu şekilde sıralandı:

14 Haziran - 07.00: Avustralya - Türkiye

20 Haziran - 07.00: Türkiye - Paraguay

26 Haziran - 05.00: ABD - Türkiye

