SON DAKİKA | 24 yıllık hasret bitti! A Milli Takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

Türk futbol tarihinde altın bir sayfa daha açıldı! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda adeta ölüm kalım maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, sahadan tarihi bir zaferle ayrılarak tüm ülkeyi sevince boğdu.
Priştine'de oynanan nefes kesen mücadelede Ay-Yıldızlı ekibimize o tarihi bileti getiren tek gol, yıldız oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sahadan 1-0'lık kritik galibiyetle ayrılan "Bizim Çocuklar", 2002 yılında Şenol Güneş yönetiminde Güney Kore ve Japonya'da yazılan o efsanevi dünya üçüncülüğü destandan tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde mücadele etme hakkı kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Takımımızın rakipleri de kura çekimiyle netleşti. Millilerimiz, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı.
Ay-Yıldızlılar bu zorlu grupta; turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Güney Amerika'nın dişli ekiplerinden Paraguay ve Asya elemelerinden gelen Avustralya ile kozlarını paylaşacak.
Amerika kıtasında oynanacak ve Türkiye saatine göre sabahın ilk ışıklarına denk gelecek olan tarihi maç fikstürümüz ise şu şekilde sıralandı:
14 Haziran - 07.00: Avustralya - Türkiye
20 Haziran - 07.00: Türkiye - Paraguay
26 Haziran - 05.00: ABD - Türkiye
