SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: 25 milyon euro! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak...

Son dakika: 25 milyon euro! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak...

23.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler transfer harekatına çevrildi. Bu sene tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren sarı-kırmızılılarda hedef iyi bir transfer dönemi geçirip yeni sezona müthiş bir kadro kurmak. Bunun için transfer bütçesi oluşturmak isteyen Galatasaray'a talih kuşu konuyor. Mostafa Mohamed’in yanında satılması beklenen Marcao’dan, toplamda 25 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: 25 milyon euro! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer nasıl yapılır, bunun örneği resmen gerçek oluyor... 2018- 2019 ara transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves’ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcao ile Mısır temsilcisi Zamalek’ten 4 milyon Dolar bedelli bonservisi alınan Mostafa Mohamed’in, gelecek sezon kulüpte kalması zor gözüküyor...

Kulüp arayışlarını sürdüren iki futbolcu için de ciddi teklifler var. İtalyan basınından Calciomercato’ya göre Serie A temsilcisi Torino, Marcao için devrede. Brezilyalı için 15 milyon Euro bandında bir öneri yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Fransa’dan talipleri bulunan Mohamed için de 8 milyon Euro civarında bir bedelle satışının gerçekleşmesi hedefleniyor.

TOPLAM 25 MİLYON EURO

60294cf8c9de3d58940bba2e

Hâl böyle olunca iki oyuncu için eklenecek bonuslarla birlikte 25 milyon Euro bandında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Eğer yeni yönetimler, bu iki oyuncunun satışını gerçekleştirmeyi başarırsa görevlerine de sıcak para ile başlamış olacak. Planlar beklenildiği gibi giderse de bu rakamın transferde kullanılması ve yeni sezonun planlamasının yapılması konusunda harcanması amaçlanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!Okan Buruk, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!
Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed Marcao son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Futbol sahalarında ender görülen olay!

Futbol sahalarında ender görülen olay!

Şampiyonluk geldi, Gibi repliği gündem oldu!

Şampiyonluk geldi, Gibi repliği gündem oldu!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.