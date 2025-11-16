SPOR

Son dakika: A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Son dakika... A Milli Takımımız'da sakatlık şoku yaşandı. Ay-yıldızlılar'ın tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

İSAK VURAL VE YUSUF AKÇİÇEK DAHİL EDİLDİ

Tecrübeli isim son oynanan Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Sakatlık son dakika a milli takım
