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  4. Son dakika: A Milli Takımımız, Çekya'yı da devirdi! Gaziantep'te 2-1'lik galibiyet geldi! Arda Güler ise ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi...

Son dakika: A Milli Takımımız, Çekya'yı da devirdi! Gaziantep'te 2-1'lik galibiyet geldi! Arda Güler ise ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi...

19.11.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri hazırlığı kapsamında özel maçta Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterirken, müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla Türkiye oldu. Millilere galibiyeti getiren golleri Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kaydederken, Cengiz Ünder yaptığı iki asistle yıldızlaştı. Arda Güler ise ilk kez milli formayı terletti.

Son dakika: A Milli Takımımız, Çekya'yı da devirdi! Gaziantep'te 2-1'lik galibiyet geldi! Arda Güler ise ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlık maçında Çekya'yı konuk etti. Gaziantep'te dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın 90 dakikası büyük bir tempoya sahne oldu. Cüneyt Çakır'ın da hakemlik kariyerini sonlandırdığı müsabakada kazanan taraf A Milli Takımımız oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Ay-Yıldızlı ekibimizin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Millilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek sayısı ise 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, liglere verilen Dünya Kupası arasında İskoçya ve Çekya maçlarından galibiyetle ayrılmış oldu.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN JÜBİLE

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Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini bu maçla birlikte noktaladı. Tecrübeli hakem, karşılaşmanın 5. dakikasında oyunu durdurdu ve alkışlar eşliğinde kenara geldi. Çakır, Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem oldu.

CENGİZ'İN ASİSTİNİ ENES ÇOK ŞIK BİTİRDİ

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Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Cengiz Ünder, savunma arkasına sarkan Enes Ünal'ı gördü. Golcü oyuncu, açısının daralmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

DOĞAN ALEMDAR'IN ŞANSSIZLIĞI: 1-1

Karşılaşmanın 56. dakikasında gelişen Çekya atağında Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Doğan Alemdar sektirdi ve top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HARİKA GOL

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A Milli Takımımızın 70. dakikada geliştirdiği atakta Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, dar açıdan yaptığı vuruşla kaleciyi avladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-1'e getirdi.

ARDA GÜLER İLK KEZ AY-YILDIZLI FORMA İLE OYNADI

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A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Arda Güler, Ay-Yıldızlı formayı da bu maçla birlikte terletmiş oldu. Güler, 67. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez milli formayı giydi.

GAZİANTEP'TE 21 YIL SONRA MİLLİ MAÇ

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Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.

Kalyon Stadı'nda 2017'de açıldığından bu yana ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya "Kadına el kalkamaz" pankartıyla çıktı.

SAMET AKAYDIN VE ONUR BULUT İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

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Çekya karşısında ilk 11'de kendine yer bulan Samet Akaydın ve Onur Bulut, A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Samet Akaydin, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ile beraber oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Doğan Alemdar korurken, orta sahada Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yer aldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Doğukan Sinik ve Enes Ünal'a şans verdi.

İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan İlkhan yedekler arasında yer aldı.

Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Cenk Özkacar yedek soyundu.

Ay yıldızlı takımda Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı.

Sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, yine de müsabaka isim listesine eklendi.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya geldi

Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Ay yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

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