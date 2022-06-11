Son dakika: A Milli Takımımız durdurulamıyor! Lüksemburg'a da şans yok...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta iyi bir başlangıç yapan ve ilk iki maçından galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. 21.45'te başlayan ve Türkiye'nin kazandığı maça milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızın oluşturduğu atmosfer damgasını vurdu.

Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlı takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden kırmızı - beyazlı takımımız, Lüksemburg'u da mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

İlk mağlubiyetini alan Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

A Milli Takımımız, gruptaki 4. maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı konuk edecek. Lüksemburg ise aynı gün Faroe Adaları'nı ağırlayacak.

GOL YEMEDEN LİDER

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmedi.

KUNTZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Enes Ünal ve Cenk Özkaçar maç kadrosunda yer almadı.

SERVET YARDIMCI TRİBÜNDE

A Milli Takımın, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile takip etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Lüksemburg'daki 9 bin 386 kişilik Lüksemburg Stadı tamamen doldu. Tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Türk taraftar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

