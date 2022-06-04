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Son dakika: A Milli Takımımız, Faroe Adaları'nı farklı geçti ve Uluslar Ligi'ne iyi başladı!

04.06.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk etti. Ay - Yıldızlılar, kağıt üzerinde favori olarak gösterildiği karşılaşmadan ilk ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kırmızı - beyazlı takımımızda Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkarken, golleri Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral kaydetti.

Son dakika: A Milli Takımımız, Faroe Adaları'nı farklı geçti ve Uluslar Ligi'ne iyi başladı!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Son dakika haberleri: Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e elenen A Milli Takımımız, yeni bir başlangıç yapmak için yola çıktı. Ay - Yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken Ay - Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk mücadelesinde A Milli Takımımız, Faroe Adaları'nı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ay - Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'nın bulunduğu gruba 3 puanla başladı ve liderliğe yükseldi. Faroe Adaları ise gruba puansız bir başlangıç yaptı.

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Türkiye, grubun ikinci maçında Litvanya deplasmanına gidecek. Faroe Adaları ise Lüksemburg'u konuk edecek.

Gruptaki ikinci maçlar 7 Haziran tarihinde oynanacak.

KUNTZ'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Kuntz, İtalya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın, yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de şans verdi.

Stefan Kuntz, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

FERDİ, İLK MAÇINDA 11'DE

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Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

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