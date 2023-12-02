Son dakika: A Milli Takımımızın EURO 2024'teki grubunun belli olmasının ardından Vincenzo Montella'nın tepkisi gündem oldu!

Son dakika haberleri: EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni ev sahibi Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirildi. Elemelerde D Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan katılım gösterdi.

Türkiye; Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu'nun kazananı (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile F Grubu'nda yer alacak.

Törende A Milli Takımımızı temsilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.

MONTELLA'NIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan çalıştırıcı, kura çekimi esnasında Türkiye'nin F Grubu'nda yer alacağının belli olmasının ardından gülümsedi. Montella'nın bu hareketi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.



Görüntüler TRT'den alınmıştır

ORGANİZASYON ŞEMASI

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.





