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Son dakika: A Milli Takımımızın EURO 2024'teki grubunun belli olmasının ardından Vincenzo Montella'nın tepkisi gündem oldu!

02.12.2023 21:41 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuvada gruplar belli oldu. TSİ 20.00'de yapılan kura çekiminde Vincenzo Montella'nın görüntüsü dikkat çekti.

Son dakika haberleri: EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni ev sahibi Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirildi. Elemelerde D Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan katılım gösterdi.

Türkiye; Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu'nun kazananı (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile F Grubu'nda yer alacak.

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Törende A Milli Takımımızı temsilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Vincenzo Montella yer aldı.

MONTELLA'NIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

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İtalyan çalıştırıcı, kura çekimi esnasında Türkiye'nin F Grubu'nda yer alacağının belli olmasının ardından gülümsedi. Montella'nın bu hareketi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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Görüntüler TRT'den alınmıştır

ORGANİZASYON ŞEMASI

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24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

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