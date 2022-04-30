SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Abdullah Avcı'nın röportajına futbolculardan sulu baskın! "Hazırlıksız yakalandım..."

Son dakika: Abdullah Avcı'nın röportajına futbolculardan sulu baskın! "Hazırlıksız yakalandım..."

30.04.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda futbolcuları tarafından baskına uğradı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Son dakika: Abdullah Avcı'nın röportajına futbolculardan sulu baskın! "Hazırlıksız yakalandım..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu! Bordo - mavililer, 38 sezon sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Trabzon şehrinde büyük bir coşku yaşanırken, stadyumda ise sevinç hakimdi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve bordo - mavililer, şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa röportaj verdi.

RÖPORTAJA BASKIN

Avcı'nın röportaj verdiği esnada Trabzonsporlu futbolculardan oluşan bir grup, deneyimli teknik adamın konuşmasını tezahüratlarla böldü ve Abdullah Avcı'yı ıslattı.

Screenshot_22

Renkli görüntülere sahne olan anlarda tecrübeli çalıştırıcı da tezahüratlara eşlik etti.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Yaşanan bu olayın ardından Abdullah Avcı gülerek, "Daha önce de bunu yapmışlardı ama bu seferkine hazırlıksız yakalandım." dedi.

Screenshot_23

Daha sonra basın toplantısına geçen Abdullah Avcı, bir kez daha oyuncuları tarafından baskına uğradı. O sırada orada bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu da futbolcuların sularından nasibini aldı.

Screenshot_24

Screenshot_25

Screenshot_26

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı bordo mavi renklere büründüİstanbul Boğazı bordo mavi renklere büründü
Dünyaca ünlü menajer için öldü iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı!Dünyaca ünlü menajer için öldü iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı!
Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.