Son dakika: Abdullah Avcı'nın röportajına futbolculardan sulu baskın! "Hazırlıksız yakalandım..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu! Bordo - mavililer, 38 sezon sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Trabzon şehrinde büyük bir coşku yaşanırken, stadyumda ise sevinç hakimdi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve bordo - mavililer, şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa röportaj verdi.

RÖPORTAJA BASKIN

Avcı'nın röportaj verdiği esnada Trabzonsporlu futbolculardan oluşan bir grup, deneyimli teknik adamın konuşmasını tezahüratlarla böldü ve Abdullah Avcı'yı ıslattı.

Renkli görüntülere sahne olan anlarda tecrübeli çalıştırıcı da tezahüratlara eşlik etti.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Yaşanan bu olayın ardından Abdullah Avcı gülerek, "Daha önce de bunu yapmışlardı ama bu seferkine hazırlıksız yakalandım." dedi.

Daha sonra basın toplantısına geçen Abdullah Avcı, bir kez daha oyuncuları tarafından baskına uğradı. O sırada orada bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu da futbolcuların sularından nasibini aldı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır



