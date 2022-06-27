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Son dakika: Acun bombayı patlattı! Fenerbahçe derken Galatasaray...

27.06.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa Ligleri'nde de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile anlaşma sağlayan İngiltere ekibi'nde, Ozan'ın yanına flaş bir isim gündemde. İşte detaylar...

Son dakika: Acun bombayı patlattı! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmededen devam ederken, Avrupa futbolunda da transfer perdesinin açılmasıyla çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Birçok Avrupa devi transfer bombalarını patlatırken, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile anlaştığı bilinen Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championsip ekibi Hull City için flaş bir iddia gündemde.

OZAN'IN YANINA ESKİ G.SARAYLI!

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Yeni sezonda Premier Lig'e yükselmek için gözünü karartan Hull City, Sarı-Lacivertli formayı giyen Ozan Tufan ile anlaşma sağlarken, milli futbolcu ile birlikte flaş bir ismi de bitirmek istiyor.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

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Yakın zamanda yaptığı bir röportajda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri ile anlaştıklarını duyururken "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" sözlerini kullandı.

"ONLARA İNANIYORUM"

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Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum" diye konuştu.

'1 GOL 6 ASİST'

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Geride bıraktığımız sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol 6 asistlik katkı sağlayan Seri, sezon sonunda boşa çıkmıştı. Hull City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.


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