Son dakika: Acun Ilıcalı bu kez Fenerbahçelileri üzecek! Allahyar'ın yerine Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu ve Hull Cty'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar'ın yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor. Hull City'i satın aldıktan sonra yatırımlarını arttıran tecrübeli iş insanı gözünü Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh'e dikti. Sarı-kırmızılıların küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemeyen Tetteh, Hull City'e gitmek istiyor.

ALLAHYAR BEKLENENİ VEREMEDİ

Devre arasında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Allahyar Seyyadmanesh, İngiltere'de başarılı bir performans ortaya koyamadı. Beklentilerin altında kalan İranlı forvetin yeri Süper Lig'in bir başka başarılı golcüsü ile dolacak.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

BU SEZON BENJAMIN TETTEH

Benjamin Tetteh bu sezon Yeni Malatyaspor ile 26 maça çıktı. 26 maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki Ganalı forvet takımının küme düşmesine engel olamadı.

