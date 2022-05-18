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  4. Son dakika: Acun Ilıcalı bu kez Fenerbahçelileri üzecek! Allahyar'ın yerine Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika: Acun Ilıcalı bu kez Fenerbahçelileri üzecek! Allahyar'ın yerine Süper Lig'in yıldızı...

18.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak transfer etmişti. İranlı golcünün beklenen performansı sergileyememesinin ardından Ilıcalı, gözünü Süper Lig'den düşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh'e dikti.

Son dakika: Acun Ilıcalı bu kez Fenerbahçelileri üzecek! Allahyar'ın yerine Süper Lig'in yıldızı...
Benjamin Tetteh

Benjamin Tetteh

GNA Gana
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu ve Hull Cty'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar'ın yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor. Hull City'i satın aldıktan sonra yatırımlarını arttıran tecrübeli iş insanı gözünü Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh'e dikti. Sarı-kırmızılıların küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemeyen Tetteh, Hull City'e gitmek istiyor.

ALLAHYAR BEKLENENİ VEREMEDİ

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Devre arasında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Allahyar Seyyadmanesh, İngiltere'de başarılı bir performans ortaya koyamadı. Beklentilerin altında kalan İranlı forvetin yeri Süper Lig'in bir başka başarılı golcüsü ile dolacak.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

BU SEZON BENJAMIN TETTEH

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Benjamin Tetteh bu sezon Yeni Malatyaspor ile 26 maça çıktı. 26 maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki Ganalı forvet takımının küme düşmesine engel olamadı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Acun Ilıcalı son dakika haberi
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