Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Son dakika Fenerbaçe haberi... Fenerbahçe'de kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken, Zorya'dan dönen Allahyar ve bu sezon beklenilen katkının alınamadığı Miha Zajc'la yollar ayrılıyor. İki yıldıza Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City talip olurken, sarı-lacivertlilerin bu satışlardan önemli bir geliri kasasına koyacağı öğrenildi.

İLK HEDEF MİHA ZAJC VE ALLAHYAR

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki futbolcu için Hull City devreye girdi. Takımı satın aldıktan sonra önemli takviyelerle kadroyu güçlendirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Allahyar ve Miha Zajc.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Ajansspor'un haberine göre, Sarı-lacivertli takım, bu iki oyuncu için İngiliz ekibinden 7 milyon Euro (110 milyon TL) bonservis bedeli alacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı 2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı kiralık vererek almıştı.



