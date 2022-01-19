SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını resmen açıkladı

Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını resmen açıkladı

19.01.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İngiltere Championship ekibi Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını açıkladı. Sevenlerine müjdeyi veren Ilıcalı İngiltere'de mücadele eden kulübü resmen satın aldı. Ilıcalı yaptığı ilk açıklamada, "Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu süreçte gösterdikleri dostluk ve samimiyetten dolayı Allam ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını resmen açıkladı

Son dakika: Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. Satın alma operasyonu, İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun Ilıcalı'nın kulüp üzerinde tam yetkili olduğu süreç başladı.

"HULL CITY İLE GÜZEL BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ"

678678

Acun Ilıcalı, imzalar atıldıktan sonra "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu süreçte gösterdikleri dostluk ve samimiyetten dolayı Allam ailesine teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

g_2944

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için uğraşan Ilıcalı'nın Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Cristiano Ronaldo futbolu kaç yaşında bırakacağını açıkladıHerkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Cristiano Ronaldo futbolu kaç yaşında bırakacağını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.