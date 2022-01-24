Son dakika: Acun Ilıcalı imza attırmak üzereydi; Fenerbahçe ligin kralı için devreye girdi! Yeni golcü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal'ı göreve getirdikten sonra üç maça çıkan Fenerbahçe bu maçların birini kazanırken iki karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe devre arasında golcü sorununu çözmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın Valencia'yı sol önde tercih etmesiyle birlikte forvet sayısı ikiye düştü. Sarı lacivertliler Süper Lig'in gol kralına göz dikti!

SON DAKİKA: FENERBAHÇE PESİC'İ ACUN ILICALI'NIN ELİNEN KAPIYOR!

Fenerbahçe'nin forvet transferi yapma planı var. Eğer planlandığı gibi giderse Fenerbahçe hem sol bek hem de forvet takviyesi yapmak istiyor. Gol krallığında zirvede olan Pesic için devreye girildi. Karagümrük'ün kapısı çalındı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City de Pesic'i çok istiyor.

PESİC DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!

Pesic özellikle ailevi sebeplerden dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Oyuncu İngiltere'ye gitmeye çok sıcak bakmıyor. Karagümrük yöneticileriyle Fenerbahçe yönetimi bir araya gelecek. Tisserand'a Fransa'dan teklif var. Max Meyer ile sözleşme feshedilebilir.

ALLAHYAR HULL CİTY'YE TRANSFER OLDU!

Maç olmayan iki haftalık süreç Fenerbahçe için hem iç transferde hem de dış transferde oldukça hareketli geçecek. Fenerbahçe Alexender Pesic için devreye girdi. Oyuncu sarı lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor. Allahyar ise Hull City'ye imza atmak üzere.

