Son dakika: Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor! Şampiyon Trabzonspor'dan...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezonu şampiyon bitirerek Premier Lig'e yükselme hesapları yapıyor. Teknik direktör Shota Arveladze ile transfer istişarelerinde bulunan Ilıcalı'nın Spor Toto Süper Lig'den yapmak istediği takviye de ortaya çıktı.

Champonship ekibinin, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

THE72 adlı internet sitesindeki habere göre; Ilıcalı ile yakın dostluğu bulunan Nwakaeme’nin cazip bir teklif sunulması halinde kariyerine İngiltere’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Trabzonspor ile sona eren sözleşmesini hala yenilemeyen ve anlaşma sağlanamayan Nijeryalı futbolcunun ise İngiltere'de oynamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Öte yandan Nwakaeme için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda 36 resmi maça çıkan Nwakaeme, 15 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

