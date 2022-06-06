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Son dakika: Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor! Şampiyon Trabzonspor'dan...

06.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımını Premier Lig'e çıkarabilmek için gözünü kararttı. Teknik direktör Shota Arveladze ile çalışan Ilıcalı'nın Spor Toto Süper Lig'den transfer etmek istediği yıldız futbolcu da ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın bu sezona damga vuran Trabzonspor'un yıldızını istediği belli oldu.

Son dakika: Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor! Şampiyon Trabzonspor'dan...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezonu şampiyon bitirerek Premier Lig'e yükselme hesapları yapıyor. Teknik direktör Shota Arveladze ile transfer istişarelerinde bulunan Ilıcalı'nın Spor Toto Süper Lig'den yapmak istediği takviye de ortaya çıktı.

acun ılıcalı

Champonship ekibinin, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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THE72 adlı internet sitesindeki habere göre; Ilıcalı ile yakın dostluğu bulunan Nwakaeme’nin cazip bir teklif sunulması halinde kariyerine İngiltere’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Nwakaeme

Trabzonspor ile sona eren sözleşmesini hala yenilemeyen ve anlaşma sağlanamayan Nijeryalı futbolcunun ise İngiltere'de oynamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

NWAKAEME

Öte yandan Nwakaeme için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda 36 resmi maça çıkan Nwakaeme, 15 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Acun Ilıcalı son dakika haberi
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