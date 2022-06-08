Son dakika: Acun Ilıcalı, transferde büyük oynuyor! Ozan Tufan'ın yanına...

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda ligler sona erdi, transfer penceresi açıldı ve takımlar, eksik bölgelerine takviyelerine başladı. Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Hull City ile anlaşmasının ardından İngiltere Championship ekibi için flaş bir iddia daha gündeme geldi.

TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı, gelecek sezon İngiltere Premier Lig'e yükselebilmek için transferde gözünü kararttı.

OZAN TUFAN'IN YANINA...

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile anlaşma sağlayan ve transfer için başkan Ali Koç'la görüşme yapan Ilıcalı'nın milli futbolcunun yanına düşündüğü isim de ortaya çıktı.

JEAN MICHAEL SERI HEDEFİ

Sarı - lacivertli kulüple rakamları konuşan Acun Ilıcalı, Fulham ile sözleşmesi sona eren Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

İDDİALI BİR ORTA SAHA

Oyuncuya resmi teklifi yapan ve beklemeye geçen Hull City cephesinin Ozan Tufan - Jean Michael Seri orta sahasıyla yeni sezona iddialı bir şekilde girmek istediği kaydedildi.

Fildişili orta saha oyuncusu 2019/20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray formasını da giymişti.

