Son dakika: Adana'da Yunus Akgün şov! Başakşehir'i devirdiler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç ve 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 48. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.
Adana Demirspor'da Bjarnason'un golünde pası veren isim olan Yunus Akgün, bu sezon 14. asistine ulaştı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık kazanamama serisine son veren Adana Demirspor, 48 puanla 5. sıraya yerleşti. 4 maçtır galibiyet alamayan Medipol Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, milli ara sonrasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek.
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