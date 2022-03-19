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  4. Son dakika: Adana'da Yunus Akgün şov! Başakşehir'i devirdiler...

Son dakika: Adana'da Yunus Akgün şov! Başakşehir'i devirdiler...

19.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galibiyet aldı. Yunus Akgün'ün asisti maça damga vurdu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Adana'da Yunus Akgün şov! Başakşehir'i devirdiler...
Birkir Bjarnason

Birkir Bjarnason

İZL İzlanda
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç ve 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 48. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

YUNUS AKGÜN, "14" YAPTI

Adana Demirspor'da Bjarnason'un golünde pası veren isim olan Yunus Akgün, bu sezon 14. asistine ulaştı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık kazanamama serisine son veren Adana Demirspor, 48 puanla 5. sıraya yerleşti. 4 maçtır galibiyet alamayan Medipol Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, milli ara sonrasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Adana Demirspor
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