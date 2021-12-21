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Son Dakika: Adana Demirspor'a mağlup olan Galatasaray'da Selçuk İnan'dan transfer mesajı

21.12.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, Adana Demirspor'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası transfer mesajı verdi. Selçuk İnan, "Önümüzde transfer dönemi var. Eğer çalışarak çok bu durumu geliştiremiyorsanız değişerek biraz da geliştirmemiz gerekiyor. Yeni oyuncular gerekecek." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberin detayları...

Son Dakika: Adana Demirspor'a mağlup olan Galatasaray'da Selçuk İnan'dan transfer mesajı

Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Selçuk İnan, "Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. 'Deja vu' olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz. Biraz da üzgünüm. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz. Çalışıyoruz." sözleriyle mücadeleyi değerlendirdi.

"DEĞİŞEREK DE GELİŞEBİLİRİZ"

"Az önce hocamızla da konuştuk." diyerek sözlerini sürdüren İnan, "Çalışarak gelişemiyorsak değişerek de gelişebiliriz. Oyunu iyi oynuyor, çalışıyoruz ama topu içeriye atamadığınızda kazanamıyorsunuz. BÖyle maçlardan biriydi. Kaliteli oyuncular gerekiyor gol yapmak için. Oyuncular da var ama bunu başaramıyoruz bir şekilde. Üzgünüz. Son haftalardaki iyi oyunu galibiyete çeviremediğimiz için çok anlamlı gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞEY ANLATIRSINIZ AMA..."

Selçuk İnan, gol yollarındaki problemle ilgili gelen soruya "İnanın çok çalışıyoruz. Antrenmanların yüzde 80'ini bu yönde yaptırıyoruz. Geriden oyun kurma, set oyununda ligin en önemli takımıyız. Gol beklentisi en yüksek takımız. Skora yansıtamadığınızda bu kadar çok şey anlatırsınız ama bir şey ifade etmez." cevabını verdi.

"ÖNÜMÜZDE TRANSFER VAR"

Galatasaray'ın genç antrenörü, "Önümüzde transfer dönemi var. Eğer çalışarak çok bu durumu geliştiremiyorsanız değişerek biraz da geliştirmemiz gerekiyor. Yeni oyuncular gerekecek. Bu yönde çalışmalar var. Ne olacğaını hep birlikte göreceğiz." açıklamasıyla konuşmasını noktaladı.

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