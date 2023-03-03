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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti! Seçime kadar yerine gelen isim de belli oldu...

03.03.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan 23 haftada topladığı 38 puanla 6. sırada yer alan bordo - mavililerin seçim tarihi belli olmuştu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bugün tüm görevlerinden istifa ettiğini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti! Seçime kadar yerine gelen isim de belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, flaş gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor Kulübü'nda başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"ASLOLAN TRABZONSPOR'DUR"

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Ağaoğlu'nun Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca
yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir.

Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik
içerisinde yanyana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır."

SEÇİM 18-19 MART TARİHLERİNDE

Trabzonspor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı. Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA...

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Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

GEÇİCİ BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN

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Trabzonspor'da seçim tarihine kadar tüzük gereğince başkanlık görevini geçici olarak Ertuğrul Doğan üstlenecek.

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