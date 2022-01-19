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  4. Son dakika: Ahmet Çakar'dan Caner Erkin'e olay sözler! "İşgüzarlık, acaba bilerek mi yapıyor?"

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Caner Erkin'e olay sözler! "İşgüzarlık, acaba bilerek mi yapıyor?"

19.01.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. Karşılaşmada deneyimli futbolcu Caner Erkin'in yaptırdığı penaltıya dikkat çeken Çakar, "Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var." derken "Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Caner Erkin'e olay sözler! "İşgüzarlık, acaba bilerek mi yapıyor?"
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek uzun süre sonra deplasmanda galibiyet aldı. Mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşede yorumlayan Ahmet Çakar ise Caner Erkin'e sert eleştirilerde bulundu. "Kafamda soru işaretleri" var diyen Çakar, deneyimli futbolcunun yaptırdığı penaltıyı "İşgüzarlık" olarak değerlendirdi.

"CANER KOMİK BİR PENALTI YAPTIRDI"

Caner Erkin'in penaltı yaptırdığı pozisyona ilişkin Çakar, "Caner'in işgüzarlığı... Kornerden gelen topa eliyle vurdu. Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var. Fenerbahçe maçında da haklı bir penaltıdan sonra hakeme hakaret etmiş ve kırmızı kart görmüştü. Dün gece de ortada fol yok, yumurta yokken manasız bir penaltı yaptırdı. Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor." dedi.

canerrrrr

"BENİM DİYEN HAKEM O PENALTIYI GÖREMEZ"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'den de övgüyle bahseden Çakar, "Mükemmel yönetti, Caner'in penaltısında yüzde 100 haklıydı. Benim diyen hakem o penaltıyı göremez, VAR davet eder, sonra verir. Ama Meler doğrudan kendisi verdi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Caner Erkin
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