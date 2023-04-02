SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e sinkaflı eleştiri! 'Verdiğin penaltının...'

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e sinkaflı eleştiri! 'Verdiğin penaltının...'

02.04.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, beklendiği üzere oldukça tempolu başladı. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler, 39. dakikada Onur Bulut'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan büyük tepki geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e sinkaflı eleştiri! 'Verdiğin penaltının...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

0e4dea33f81dd103dc6d923834834b5d

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 39. dakikada üst üste çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına girdi. Güler, son olarak Onur Bulut'un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

53f9dd07-0f06-4ca9-aa50-f5aafe0e9d33

Beşiktaşlı futbolcular, hakeme saha içinde itirazlarda bulunurken, taraftarlar ise sosyal medyada Meler'i sert şekilde eleştirdi.

2b3401fdecb78361aaf4a7590d329275

Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan hakem Halil Umut Meler'e sinkaflı bir eleştiride bulundu.

"VERDİĞİNİZ PENALTININ..."

dc24307e-8537-42b9-8370-11503a55ca05

Tweet paylaşan Çakar, "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine e....! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi
Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...
Derbi öncesi herkesi şaşırttı! 'Memleketimi özledim, ayrılmak istiyorum'Derbi öncesi herkesi şaşırttı! 'Memleketimi özledim, ayrılmak istiyorum'
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Halil Umut Meler penaltı Arda Güler beşiktaş fenerbahçe dakika haberleri spor toto ak spor tot beşiktaş ceza n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

2 TL'den fazla indirim olacak...

2 TL'den fazla indirim olacak...

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

Stat önünde olay! Dövüp video çektiler...

Stat önünde olay! Dövüp video çektiler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.