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Son dakika: Akyazı'da nefes kesen derbi! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yıktı! Sarı - lacivertliler üst üste ikinci kez kaybetti...

24.12.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya bordo - mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve dev bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, üst üste ikinci yenilgisini aldı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Akyazı'da nefes kesen derbi! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yıktı! Sarı - lacivertliler üst üste ikinci kez kaybetti...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da birçok kez rakip kaleyi yokladığı maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez kaybeden Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı. Sarı - lacivertliler maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Hatayspor'u ağırlayacak.

KING'İN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

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Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe bir kontraatak fırsatı yakaladı. İrfan Can Kahveci, taşıdığı topu sol kanattaki Joshua King ile buluşturdu. Meşin yuvarlağı sağına çeken Norveçli futbolcunun çektiği şut iki direğin birleştiği noktaya çarptı ve oyun alanına geri döndü.

VITOR HUGO'DAN FERDİ'YE GEÇİT YOK

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Müsabakanın 37. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında rakip yarı alanda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına kadar girdi. Açısı daralan Kadıoğlu, şutunu çekti ancak Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo araya girerek müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

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İkinci yarı oldukça hızlı başladı. Trabzonspor, 54. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Bordo - mavililerin yakaladığı kontraatak fırsatında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahmoud Trezeguet, sol taraftan ceza sahasına giren Edin Visca'yı gördü. Deneyimli futbolcunun köşeye plasesini Altay Bayındır son anda çıkardı.

CRESPO İKİNCİ SARIDAN KIZARDI

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Fenerbahçe'de ilk yarıdan sarı kartı bulunan Miguel Crespo, 57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

MAXI GOMEZ'DEN TEMİZ BİTİRİŞ

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Kırmızı karttan 3 dakika sonrasında orta alanda topla buluşan Tasos Bakasetas, savunma arkasına sarkan Maxi Gomez'i gördü. Ceza sahasına kadar giren Maxi Gomez, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TREZEGUET MAÇA NOKTAYI KOYDU

Müsabakanın son anlarında Fenerbahçe'nin savunma güvenliği kayboldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmoud Trezeguet'nin vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez’i tercih etti.

Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.

Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

HAMSIK YİNE YEDEK

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu.

Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil’in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.

TRABZON VURGULU KOREOGRAFİ

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Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi.

Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, “Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konuk takım taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.

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