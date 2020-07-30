SON DAKİKA | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.
Sarı kırmızılı ekibin bu transferden 3 milyon euro bonservis geliri alacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, Maicon'dan gelecek olan parayla Kaan Ayhan transferini bitirecek. Transferin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. (AKŞAM)
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