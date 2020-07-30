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SON DAKİKA | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2020 19:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.

SON DAKİKA | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin bu transferden 3 milyon euro bonservis geliri alacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Maicon'dan gelecek olan parayla Kaan Ayhan transferini bitirecek. Transferin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. (AKŞAM)

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