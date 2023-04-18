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Son dakika: Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk yarının yıldızıydı! Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

18.04.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın ikinci golünü atan Mauro Icardi, ilk yarıda oldukça etkili bir performans sergilemişti. Arjantinli yıldız, ikinci devrede sahada yer almadı.

Son dakika: Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk yarının yıldızıydı! Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, takımının ikinci golünü kaydeden isim olmuştu.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

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İlk yarıda attığı gol ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli yıldız, ikinci yarıda sahada yer almadı.

SEBEBİ İSE...

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Yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan golcü oyuncunun adalesinde ağrı hissettiği ve kalan maçlar düşünülerek riske edilmediği kaydedildi.

Bu sezon 13. golünü atan Icardi'nin son kontrollerinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

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