Son dakika: Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk yarının yıldızıydı! Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, takımının ikinci golünü kaydeden isim olmuştu.
İlk yarıda attığı gol ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli yıldız, ikinci yarıda sahada yer almadı.
Yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan golcü oyuncunun adalesinde ağrı hissettiği ve kalan maçlar düşünülerek riske edilmediği kaydedildi.
Bu sezon 13. golünü atan Icardi'nin son kontrollerinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.