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Son dakika: Alexander Sörloth'a Fenerbahçe forması giydirdiler! Beşiktaşlılar sinirden çıldıracak...

10.05.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için ciddi ciddi düşünülen ve 6 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkaran Beşiktaş'a şoke eden bir haber geldi. Fenerbahçe'nin de Sörloth transferinde devreye girdiği öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun menajeri ile Perşembe günü İstanbul'da görüşme gerçekleştirilecek. Bu haberden sonra taraftarlar, resim değiştirme programında Sörloth'a Fenerbahçe forması giydirdi

Son dakika: Alexander Sörloth'a Fenerbahçe forması giydirdiler! Beşiktaşlılar sinirden çıldıracak...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de bu sezon hedeflerinden uzak kalan iki dev takımın transfer listesinde yer alan Norveçli santraforun temsilcisinin İstanbul'a geliş tarihi netlik kazandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SOCIEDAD OPSİYONUNU KULLANMADI

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Trabzonspor'un RB Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth, Alman ekibinde istenen performansı yakalayamadı. Bundesliga temsilcisi, Alexander Sörloth'u bu sezon Real Sociedad'a kiralık olarak gönderdi. Norveçli santrafor satın alma opsiyonuyla birlikte sezonun büyük bir bölümünü La Liga ekibinde geçirdi. Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen Alexander Sörloth, burada da istenen düzeyde performans sergileyemedi. Norveçli oyuncu rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexander Sörloth takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.

LEİPZİG SATMAYA SICAK BAKIYOR

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RB Leipzig ve Real Sociedad kariyerleri iyi geçmeyen Alexander Sörloth konusunda Bundesliga temsilcisi kararını verdi. RB Leipzig'in daha önce satmaya sıcak bakmadığı Norveçli için artık transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da RB Leipzig'in bu kararı sonrası transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alexander Sörloth konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Alexander Sörloth'un temsilcisinin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Norveçli futbolcunun temsilcisinin Perşembe günü İstanbul'da olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRDİLER

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Fenerbahçe'nin Sörloth transferinde devreye girmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada büyük mutluluk yaşadı. Resim değiştirme programında Sörloth'un üzerinde Fenerbahçe forması giydiren Fenerbahçeliler, bu fotoğrafı Sörloth'un Instagram profiline gönderdi.

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