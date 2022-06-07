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Son dakika: Alexander Sörloth düğümü çözülüyor! 8 milyon euro'ya transfer bitmek üzere...

07.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok transfer haberi gündeme gelmeye başladı. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefinde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth'ta ise düğüm çözüldü. Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth'un yeni adresi belli oldu...

Son dakika: Alexander Sörloth düğümü çözülüyor! 8 milyon euro'ya transfer bitmek üzere...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Son dakika transfer haberleri: Yeni sezona iddialı kadrolarla girmek isteyen ve hedeflerini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde çalışmalarına gaz verdi. Sarı - lacivert ile siyah - beyazı karşı karşıya getiren Alexander Sörloth'un hangi tarafı seçtiği ise belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte takımlar transfer hazırlıklarını hızlandırdı.

SÖRLOTH İÇİN KARŞI KARŞIYA

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Geride bıraktığımız sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth için Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin Norveçli golcünün transferinden çekilmesinin ardından oyuncuyla görüşme yapan siyah - beyazlılar, Sörloth ile yıllık 3 milyon euro maaş için anlaşma sağladı.

8 MİLYON EURO

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Futbolcu cephesini halleden Beşiktaş Yönetimi, Leipzig ile görüşmelere başladı ve Alman ekibine 8 milyon euro bonservis önerdi.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

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Oyuncunun satışına sıcak bakan Leipzig'in de Beşiktaş ile el sıkıştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜLEDİ

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2019/20 sezonunun başında Trabzonspor'a transfer olan ve burada çıktığı 49 resmi maçta gösterdiği 33 gol - 11 asistlik performansla adeta büyüleyen Sörloth, o sezonun sonunda 10 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Bu sezon 44 resmi maçta boy gösteren Sörloth, 8 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.

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