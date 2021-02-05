SON DAKİKA | Ali Koç'tan derbi açıklaması

Ali Koç "Derbi var. Lider çıkacağız, inşallah da lider bitireceğiz. Önemli bir maç. Bu derbiyi kazannıca şampiyon olmuyorsunuz, kaybedince de şampiyonluk şansınız yok olmuyor. Türk futboluna yakışan, hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur umarım. İnşallah da Fenerbahçe kazanır" dedi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

"Önümüzdeki 2-3 yıl sadece Türk futbolu için değil, Avrupa futbolu için de dönüm noktası olacak. Birlikte çalışmalıyız. Fenerbahçe olarak ne görev verilirse yapacağımızı Ahmet Nur Çebi başkana ilettik. Biliyorsunuz Avrupa'da yeni formatlar gelecek.Güçlü bir Kulüpler Birliği bu neden önemli.

Derbi maça lider çıkacağız, inşallah da lider bitireceğiz. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz ne de kaybedince şampiyonluktan oluyorsunuz. Sakatlıklarımız talihsiz bir zamana denk geldi ancak sezon başında bu derinlikli kadroyu pandemiyi de düşünerek almıştık. Geniş kadromuzun meyvelerini almayı umuyoruz.

Hakem hatalarını konuşmayacağımız, sadece futbol konuşacağımız bir derbi olur inşallah ve Fenerbahçe kazanır."

Başkan Ali Koç, Gustavo'nun son durumuyla ilgili gelen son soruya ise; 'Doktorlar bilir' yanıtını verdi.

