Son dakika: Ali Koç'tan gündemi sarsacak sözler: 'Bu sistemin en büyük mağduru Fenerbahçe olmuştur!'

Son dakika: Türk futbolundaki ortamın sürekli karmaşa ve kaos odaklı olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Yoğun bir lobi var, belirsizlik var. Kazanmak için her şey mübah sayılıyor. Geriye doğru giden bir sistem içindeyiz. Finansal anlamda bir çöküş yaşanıyor. Fenerbahçe bu sistemden çok çekti.' dedi.

'FENERBAHÇE NEFRETİ TFF'YE ÖYLE SİRAYET ETMİŞ Kİ...'

'Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki Fenerbahçe açıklama yaptığında, daha mürekkep kurumadan apar topar tehdit etme cüreti gösterdiler. Başka kulüplerin çok çok daha ağır açıklamalarını, görmezden geliyorlar ya da 3-5 gün sonra cevap veriyorlar.

Bir adım öteye gideyim, yüreğiniz varsa savcıları Fenerbahçe'yi incelemek için göreve çağırın. Yargıya taşımadan önce kendi içinde bir inceleme yaparsın daha sonra yargıya gidersin. Yargıya atıp işin içinden çıkıyorlar.

'GEÇEN SEZON 12-15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ!'

Geçen sezon yaşanan hakem faciaları nedeniyle taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere 12-15 puanımız gasp edildi. 2 puan farkın olduğu bir ligden bahsediyoruz. Bu bize göre değil. Bu puan kayıpları gri pozisyonlardan değil, açık, net, sarih pozisyonlarda kaybettiğimiz puanlardan bahsediyorum. Gri pozisyonlara girersek 12-15 puan yükseliyor.

FIRAT AYDINUS İLE MHK ARASINDAKİ KONUŞMAYI AÇIKLADI

Fırat Aydınus, 27 hakemin yanında MHK Başkanına neden maç almadığını soruyor. MHK Başkanı da bunun kendisiyle ilgili olmadığını soruyor. Fırat Aydınus da 'Başkanım o zaman beraber gidelim kimse sorumlusu onunla konuşalım' diyor.'

