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SON DAKİKA: Almanya açılış maçında İskoçya'yı dağıttı! Panzerler EURO 2024'e şov yaparak başladı, tarihe geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 23:56
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Son dakika... EURO 2024 açılış mücadelesinde turnuvanın ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Panzerler'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Almanlar turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmış oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Almanya açılış maçında İskoçya'yı dağıttı! Panzerler EURO 2024'e şov yaparak başladı, tarihe geçti

Ev sahibi Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nun ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi.

Açılış mücadelesinde Panzerler adeta şov yaparken rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yapmış oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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10' Ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

FARK 2'YE ÇIKTI

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19' Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

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25' Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

PENALTI VE KIRMIZI KART

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42' Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.

FARK 4'E ÇIKTI

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68' Almanya'da Niclas Füllkrug sahneye çıktı. İlkay Gündoğan'ın topuk pası sonrası topu düzgün bir şekilde önüne alan tecrübeli forvet ağları sarstı: 4-0.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Maçın son dakikalarında İskoçya'nın atağında top Rüdiger'e çarparak kaleye yöneldi ve skor 4-1'e gelmiş oldu.

SKORU EMRECAN BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Emre Can muhteşem bir golle karşılaşmanın skorunu belirledi. 5-1

ALMANYA TARİHE GEÇTİ

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Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta 21 yaş ve altı iki oyuncusu gol atan ilk takım oldu.

Euro 2024 Canlı Skor


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