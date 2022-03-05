Son dakika: Aman Fatih Terim duymasın! Domenec Torrent'ten flaş sözler...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleri maçın önüne geçti. Barcelona maçıyla ilgili konuşan Torrent, Fatih Terim'e ilk kez taş attı. Terim'e yönelik eleştirileri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İSYAN ETTİ... "BU KADROYU BEN YAPMADIM!"

Takımı hakkında konuşan Torrent, kadroyu Fatih Terim'in kurduğunu söyleyerek, "Camp Nou'da ne yaşayacağımızı çok iyi biliyorum. 4 gün içerisinde hem maç var, hem de arada seyahat var. İnanın ki tüm antrenörler hata yapar. Bir karar alıyorsak bunun bir sebebi var. Sürekli açıklama yapmamız mümkün değil. 5 tane oyuncumuz var liste dışında. 23 oyuncumuz var kaleciler hariç sahada oynayabilecek. 1 tane Türk kaleci seçmem gerekiyor zorunlu. 18 oyuncumu listeye seçebiliyorum. Benim için haftanın en zor anı bazı oyuncuları listeye dahil etmediğim an. Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. 28 tane oyuncu vardı geldiğimde. 23 değil." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA, AVRUPA'NIN EN İYİ BEŞ TAKIMINDAN BİRİ"

Barcelona'nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Torrent, "Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren Barcelona maçını düşüneceğiz. Barça maçına değil bu maça odaklanmıştık. Rakip bize herhangi bir şekilde sürpriz çıkaramayacak. Barcelona'nın ne yapacağını mükemmel şekilde biliyoruz. Birkaç kez tekrar ettim zaten, Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri. Kimse yanlış anlamasın, biz oraya mücadele etmeye çıkacağız. Kaybedeceğiz diye çıkmayacağız. Barcelona'ya karşı hazırlık yapıyorsak iyi hazırlanmalıyız. Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren bunu yapacağız." dedi.



