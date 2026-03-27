SON DAKİKA | Amerika rüyasına son 90 dakika! Rakip Kosova, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ise belli oldu...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı eleyerek tüm Türkiye'yi sokağa döken A Milli Futbol Takımımız, hedefe ulaşmak için artık son 90 dakikanın içine girdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği o devasa futbol şölenine katılabilmek için önümüzde tek bir engel kaldı.

SON BİLET İÇİN ZORLU DEPLASMAN: KOSOVA

Ay-Yıldızlı ekibimiz, play-off finalinde Kosova ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak olan bu hayati karşılaşmada Millilerimiz, zorlu Kosova deplasmanına çıkacak. Vincenzo Montella ve öğrencileri, bu kritik virajı da kayıpsız dönerek uzun yıllar süren Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor.

D GRUBU BİZİ BEKLİYOR: KITALARARASI KAPIŞMA!

Kosova engelini aşmamız halinde A Milli Takımımızı 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen grup ve rakipler de şimdiden netleşti. Millilerimiz, turnuvaya katılım hakkı elde etmesi durumunda doğrudan D Grubu'nda yer alacak.

D Grubu'nda bizi bekleyen rakipler ise tam bir kıtalararası futbol şöleni vadediyor. Ay-Yıldızlılar; ev sahibi avantajını kullanacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Asya ve Okyanusya futbolunun sert temsilcisi Avustralya ve Güney Amerika'nın inatçı takımı Paraguay ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Tüm Türkiye, şimdi Kosova deplasmanından gelecek o tarihi galibiyete ve Amerika biletine kilitlenmiş durumda!