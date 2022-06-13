Son dakika: Anadolu Efes'i play-off final serisinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta Anadolu Efes'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, Efes karşısında Sinan Erdem'den 80-92'lik galibiyetle ayrılarak sezonu şampiyon tamamladı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

İLK 3 MAÇIN SONUÇLARI

7 Haziran Salı: Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes

9 Haziran Perşembe: Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes

11 Haziran Cumartesi: Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE: 170. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 169 karşılaşmada lacivert beyazlı ekip 103 galibiyet ve 66 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 146 karşılaşmada Anadolu Efes 87 galibiyet ve Fenerbahçe ise 59 galibiyet aldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 17 kez eşleşirken, Anadolu Efes 17 eşleşmenin 11'inde gülen taraf oldu.

