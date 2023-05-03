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SON DAKİKA: Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

03.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Anadolu Efes'in tecrübeli basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 33 yaşındaki ABD'li basketbolcunun son durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Anadaolu Efes'ten de açıklama geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

2020 yılından bu yana Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

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NTV Spor'un haberine göre; Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA!

Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MAÇ BAŞINA 7.8 SAYI

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Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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