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Son dakika: Anderson Talisca, Beşiktaş için ateşi yaktı!

11.04.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'le geçen ve oynadığı oyunla taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Transferde adı sıklıkla siyah - beyazlı takımla anılan Talisca'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldızın paylaşımı, "Transfer ateşini yaktı" şeklinde yorumlandı.

Son dakika: Anderson Talisca, Beşiktaş için ateşi yaktı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael sonrası bambaşka bir kimliğe bürünmüş ve Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta gösterdiği performansla taraftarlarından tam not almıştı. Siyah - beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlandı.

Gelecek sezona yeni teknik direktörü Valerien Ismael önderliğinde başlayacak olan Beşiktaş, hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

TALISCA MERAK UYANDIRDI

Anderson Talisca

Siyah - beayzlıların bu hedefinin gündemde yer almasının ardından eski futbolcusu Anderson Talisca'dan merak uyandıran bir paylaşım geldi.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

talisca

Beşiktaş forması giydiği dönemdeki bir maçta attığı golü Instagram hikayesinde paylaşan Talisca, siyah - beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

"TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI"

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Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından "Transfer ateşini yaktı, sezon sonu bize geliyor" şeklinde yorumlandı.

25 MAÇTA 15 GOL

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 15 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

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Beşiktaş kariyerinde toplamda 80 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 37 gol - 14 asistlik bir performansa imza atmıştı.

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