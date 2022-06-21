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Son dakika: Andrea Pirlo'dan Karagümrük'e dünya yıldızı! Juventus'tan Aaron Ramsey'i getiriyor...

21.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun ortasında Volkan Demirel ile anlaşan ve sezonu 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük'te Demirel ile yollar ayrılmış, göreve Andrea Pirlo getirilmişti. Son olarak Juventus'u çalıştıran ve daha sonrasında Karagümrük'ün yolunu tutan Pirlo'nun hangi oyuncuları transfer edeceği kamuoyunda merak ediliyordu. İtalyan teknik direktörün hedefindeki ilk futbolcunun Juventus forması giyen Aaron Ramsey olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Andrea Pirlo'dan Karagümrük'e dünya yıldızı! Juventus'tan Aaron Ramsey'i getiriyor...
Aaron Ramsey

Aaron Ramsey

GLR Galler
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'le yolların ayrılmasının ardından Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. İtalyan futboluna futbolculuk döneminde damga vuran ancak teknik direktörlüğe parlak bir başlangıç yapamayan Pirlo'nun Juventus sonrasındaki ilk adımı olan Karagümrük'te takıma isteyeceği takviyeler merak konusuydu...

Juventus'ta 2020/21 sezonunda görev yapan ve sezonu 4. sırada tamamlayarak şampiyonluğu Inter'e kaptıran Andrea Pirlo'nun eski takımından bir transferle adından söz ettireceği iddia edildi.

PIRLO, RAMSEY'İ İSTİYOR

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İskoç basınının haberine göre; Andrea Pirlo, geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak olarak geçiren ve bonservisi Juventus'ta bulunan Aaron Ramsey'i transfer etmek istiyor.

SICAK BAKIYOR

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Haberde Galli futbolcu ile Cardiff City'nin de ilgilendiği öne sürülürken, oyuncunun Juventus'ta bir sezon boyunca hocalığını yapan Pirlo'nun takımına gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

KAÇIRDIĞI PENALTI, AVRUPA KUPASI'NDAN ETTİ

Geride bıraktığımız sezonda UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelen Rangers'ta penaltılara giden karşılaşmaya Aaron Ramsey damgasını vurmuştu. Son penaltı atışını kaçıran Ramsey, kupanın kaçmasına neden olmuştu.

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