Son dakika: Andy Carroll'la yatakta basılan kadından açıklama! "Sarhoştu, istese de yapamazdı"

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'ın santrforu Andy Carroll, evliliğine 1 hafta kala yatakta fotoğraflarının çıkmasının ardından gündeme oturmuştu. Gençlik yıllarından beri kendisinden beklenen futbolu bir türlü sergileyemeyen Carroll, yine saha dışı hayatıyla konuşulmuştu.

1 hafta sonra evlenmeye hazırlanan Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde skandal bir olaya imza atmıştı.

Arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen Andy Carroll'ın Taylor Jane Wilkey ile aynı yatakta çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

İki ismin de çıplak olduğu bazı fotoğrafların da servis edilmesinin ardından Taylor Jane Wilkey'den flaş bir açıklama geldi.

"EVLENECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Andy Carroll'ın evleneceğini bilmediğini söyleyen Wilkey, "Çılgın bir gündü. Çocuklar, öğlen 12'de içmeye başladılar ve durmadılar. Dürüst olmak gerekirse Andy Carroll'ın grupta yer aldığını bile anlamamıştık. Bütün erkekler halkla ilişkiler uzmanı ya da pazarlamacı gibiydiler. Kimse futboldan bahsetmiyordu. Daha sonra Carroll olduğunu anladık. Harika vakit geçiriyordu. Bizimle sohbet etmek için geldi ve ne yaptığımızı sordu. Hiç kisme bize bunun bir bekarlığa veda partisi olduğunu belirtmedi. Erkek erkeğe tatile çıktıklarını söylüyorlardı. Evleneceğini bilmiyordum." dedi.

"SADECE BİR ŞAKAYDI"

Yataktaki fotoğrafları hakkında konuşan Taylor Jane Wilkey, "Carroll'ın arkadaşları otel odasında parti yapacağımızı söyledi. 5 kişiydik. Hepimiz odaya gittik, müzik açtık. Otelde daha çok içtik ve güldük. Odanın içinde dans ediyorduk. Carroll kendinden geçmişti, gömleğini çıkardı ama pantolonu hala üstündeydi. Sadece yatağa yattı ve uyudu. Ben de onunla fotoğraf çekildim. Fotoğraf esnasında giyiniktim, pembe bir elbise giyiyordum. Telefon yakınlaştırdığı için çıplakmışım gibi görünüyordu ama değildim. Herkes oradaydı, bu sadece bir şakaydı." ifadelerini kullandı.

"DENEMEK İSTESE BİLE YAPAMAZDI"

Carroll'ın yatakta uyuduğunu ve hiçbir şey yapmadıklarını dile getiren Wilkey, "Carroll bir beyefendi. O kadar çok içmişti ki yatakta sızdı kaldı. Hiçbir şey denemedi, denemek istese bile çok sarhoştu. Fotoğrafı çektiğim için çok pişmanım." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar sonrasında Carroll'ın nişanlısı Billi Mucklow'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

