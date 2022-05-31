SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Andy Carroll'la yatakta basılan kadından açıklama! "Sarhoştu, istese de yapamazdı"

Son dakika: Andy Carroll'la yatakta basılan kadından açıklama! "Sarhoştu, istese de yapamazdı"

31.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere'de oynadığı futboldan özel hayatı ve yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Andy Carroll evliliğine 1 hafta kala yatakta basılmıştı! İngiliz futbolcunun bekarlığa veda gecesinde başka bir kadınla yatakta fotoğraflarının çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. Carroll'ın yatakta birlikte fotoğrafının çıktığı Taylor Jane Wilkey ise o geceyi anlattı.

Son dakika: Andy Carroll'la yatakta basılan kadından açıklama! "Sarhoştu, istese de yapamazdı"

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'ın santrforu Andy Carroll, evliliğine 1 hafta kala yatakta fotoğraflarının çıkmasının ardından gündeme oturmuştu. Gençlik yıllarından beri kendisinden beklenen futbolu bir türlü sergileyemeyen Carroll, yine saha dışı hayatıyla konuşulmuştu.

1 hafta sonra evlenmeye hazırlanan Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde skandal bir olaya imza atmıştı.

Arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen Andy Carroll'ın Taylor Jane Wilkey ile aynı yatakta çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

İki ismin de çıplak olduğu bazı fotoğrafların da servis edilmesinin ardından Taylor Jane Wilkey'den flaş bir açıklama geldi.

"EVLENECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

NINTCHDBPICT000736039558

Andy Carroll'ın evleneceğini bilmediğini söyleyen Wilkey, "Çılgın bir gündü. Çocuklar, öğlen 12'de içmeye başladılar ve durmadılar. Dürüst olmak gerekirse Andy Carroll'ın grupta yer aldığını bile anlamamıştık. Bütün erkekler halkla ilişkiler uzmanı ya da pazarlamacı gibiydiler. Kimse futboldan bahsetmiyordu. Daha sonra Carroll olduğunu anladık. Harika vakit geçiriyordu. Bizimle sohbet etmek için geldi ve ne yaptığımızı sordu. Hiç kisme bize bunun bir bekarlığa veda partisi olduğunu belirtmedi. Erkek erkeğe tatile çıktıklarını söylüyorlardı. Evleneceğini bilmiyordum." dedi.

"SADECE BİR ŞAKAYDI"

NINTCHDBPICT000736039305

Yataktaki fotoğrafları hakkında konuşan Taylor Jane Wilkey, "Carroll'ın arkadaşları otel odasında parti yapacağımızı söyledi. 5 kişiydik. Hepimiz odaya gittik, müzik açtık. Otelde daha çok içtik ve güldük. Odanın içinde dans ediyorduk. Carroll kendinden geçmişti, gömleğini çıkardı ama pantolonu hala üstündeydi. Sadece yatağa yattı ve uyudu. Ben de onunla fotoğraf çekildim. Fotoğraf esnasında giyiniktim, pembe bir elbise giyiyordum. Telefon yakınlaştırdığı için çıplakmışım gibi görünüyordu ama değildim. Herkes oradaydı, bu sadece bir şakaydı." ifadelerini kullandı.

"DENEMEK İSTESE BİLE YAPAMAZDI"

andy-carroll_7050

Carroll'ın yatakta uyuduğunu ve hiçbir şey yapmadıklarını dile getiren Wilkey, "Carroll bir beyefendi. O kadar çok içmişti ki yatakta sızdı kaldı. Hiçbir şey denemedi, denemek istese bile çok sarhoştu. Fotoğrafı çektiğim için çok pişmanım." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar sonrasında Carroll'ın nişanlısı Billi Mucklow'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!
Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmediTürkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi
Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Bitiyor...

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Bitiyor...

UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!

UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!

Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Galatasaray gol kralını kaptı!

Galatasaray gol kralını kaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.