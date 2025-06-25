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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi! Sosyal medya hesabından duyurdu

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyaspor'daki görevinden ayrıldığını duyurdu. Belözoğlu'nun paylaşımında kullandığı cümleler ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi! Sosyal medya hesabından duyurdu
Berker İşleyen

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz ekibine resmen veda etti.

18 MAÇ 6 GALİBİYET

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Daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu, bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkarken 6 galibiyet 5 mağlubiyet 7 kez de beraberlik aldı.

Akdeniz ekibi sezonu topladığı 44 puanla 15. sırada tamamladı.

"DURUMLARIN GÖREVİME DEVAM EDEMEYECEK HALE GELMESİ SEBEBİYLE..."

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"Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum."

"DETAY PAYLAŞMAYI UYGUN BULMUYORUM"

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"Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum."

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN PAYLAŞIMININ TAM METNİ:

"Sevgili Antalya şehri ve kıymetli Antalyaspor taraftarı;

Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak.

Şairin, "Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz…" mısraları bana hep ilham oldu.

Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm.

Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…

Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.

Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.

Her türlü zorluğa rağmen bize destek olan fedakarca çalışan tesis personelimize, tüm teknik ekibime, kaptanımız Veysel başta olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerime, bize inanan Başkanımız Sinan Boztepe'ye ve değerli yöneticilerimize, kıymetli valimiz Hulusi Şahin'e, bizden teveccühünü esirgemeyen büyük Antalyaspor camiası ve kalbimin en özel yerinde olan büyük taraftarına teşekkür ediyorum.

Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum.

Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım.
Hepiniz Allah'a emanet olun..

Hoşçakalın."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Emre Belözoğlu
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