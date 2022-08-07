Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçına Fernando Muslera damgası! "Luiz Adriano korkudan penaltıyı atamadı!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısının son anlarında yaşanan pozisyonlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında gelişen Antalyaspor kontraatağında topla buluşan Haji Wright, rakibini ekarte etti ve Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Fernando Muslera, kendisini geçmek isteyen rakibinin ayağından topu söktü aldı ve gole izin vermeden takımını atağa kaldırdı.
Bu pozisyondan 7 dakika sonra gelişen Antalyaspor atağında yine Haji Wright topla ceza sahasına girdi ve Uruguaylı kalecinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı.
Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Luiz Adriano'nun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Fernando Muslera, atışı kurtardı ve yine kalesinde geçit vermedi.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Tecrübeli kalecinin kurtardığı penaltı sonrasında Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say'dan övgü geldi. Say, "Sezar'ın hakkı Sezar'a. Muslera büyük kaleci... hala... Penaltıdan önceki ilk yarıda tüm kurtarışları... O herifin de penaltıyı atamayacağı zaten suratından belliydi. Korktu Muslera'dan." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fernando Muslera'nın penaltıyı kurtardığı pozisyonu Instagram hesabından paylaşan yeni transfer Lucas Torreira, 36 yaşındaki kalecinin köşeyi doğru tahmin etmesi sonrasında büyük bir sevinç yaşadı ve "Haydi Muslera" diye bağırdı.[RMV-10]
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