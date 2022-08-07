Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçına Fernando Muslera damgası! "Luiz Adriano korkudan penaltıyı atamadı!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısının son anlarında yaşanan pozisyonlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖNCE KARŞI KARŞIYA KURTARDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında gelişen Antalyaspor kontraatağında topla buluşan Haji Wright, rakibini ekarte etti ve Muslera ile karşı karşıya kaldı.

Fernando Muslera, kendisini geçmek isteyen rakibinin ayağından topu söktü aldı ve gole izin vermeden takımını atağa kaldırdı.

PENALTIYI YAPTIRDI, TELAFİ ETTİ

Bu pozisyondan 7 dakika sonra gelişen Antalyaspor atağında yine Haji Wright topla ceza sahasına girdi ve Uruguaylı kalecinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı.

LUIZ ADRIANO'YA GEÇİT VERMEDİ

Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Luiz Adriano'nun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Fernando Muslera, atışı kurtardı ve yine kalesinde geçit vermedi.

"MUSLERA'DAN KORKTU"

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Tecrübeli kalecinin kurtardığı penaltı sonrasında Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say'dan övgü geldi. Say, "Sezar'ın hakkı Sezar'a. Muslera büyük kaleci... hala... Penaltıdan önceki ilk yarıda tüm kurtarışları... O herifin de penaltıyı atamayacağı zaten suratından belliydi. Korktu Muslera'dan." ifadelerini kullandı.

TORREIRA ÇOK SEVİNDİ

Öte yandan Fernando Muslera'nın penaltıyı kurtardığı pozisyonu Instagram hesabından paylaşan yeni transfer Lucas Torreira, 36 yaşındaki kalecinin köşeyi doğru tahmin etmesi sonrasında büyük bir sevinç yaşadı ve "Haydi Muslera" diye bağırdı.



