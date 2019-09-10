Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve özellikleri

ABD’de gerçekleşen lansmanda yeni modeller teknoloji tutkunlarıyla buluştu.
APPLE ARCADE
Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.
APPLE TV PLUS
Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.
YENİ iPAD
Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.
Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.
APPLE iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ
Merakla beklenen iPhone 11 görücüye çıktı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11, 6 farklı renk ile geliyor.
iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak.
iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
iPHONE 11'İN FİYATI NE KADAR?
iPhone 11, 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.
iPHONE 11 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 11 modeline, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max eşlik etti.
iPhone 11 Pro 3 kamera ile gelecek. Cihazın ekranı 5.8 inç ve OLED özelliğine sahip.
Üç arka kamera ile gelen model ön tarafında yer alan kamerasında 12 MP'lik bir değer sunuyor.
iPhone 11 Pro'nun ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Apple'ın en büyük noya sahip modeli iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa çıkacak.
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