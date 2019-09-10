Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve özellikleri

ABD’de gerçekleşen lansmanda yeni modeller teknoloji tutkunlarıyla buluştu.

APPLE ARCADE

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

APPLE TV PLUS

Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.

Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.

YENİ iPAD

Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.

Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.

APPLE iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ

Merakla beklenen iPhone 11 görücüye çıktı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11, 6 farklı renk ile geliyor.