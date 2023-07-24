Son dakika: Araplar çıldırdı! Kylian Mbappe'ye inanması güç teklif: 1 milyar euro!

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktörlük görevine Luis Enrique'yi getirdikten sonra yeniden yapılanan Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin ayrılığının ardından gözler Kylian Mbappe ve Neymar'a çevrilmişti.

NEYMAR KALIYOR

Neymar, taraftarların tepkilerine rağmen takımda kalacağını açıklamış ve adeta meydan okumuştu.

MBAPPE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kylian Mbappe ise kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış ve takımın Japonya kampına götürülmemişti. Fransız yıldızın adı bir süredir Real Madrid ile anılırken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

300 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Kylian Mbappe'yi transfer etmek için PSG'ye 300 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

700 MİLYON EURO MAAŞ

PSG'nin bu teklife sıcak baktığı kaydedilirken, CBS'ten James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Kylian Mbappe'ye de yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklif yaptı.

1 YILLIK SÖZLEŞME VE REAL MADRID...

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.

