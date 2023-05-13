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Son dakika: 'Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi!' diyerek duyurdular! Fenerbahçe'ye para yağacak...

13.05.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 68 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdikleri performanslarla taraftarların gönlünde taht kuran Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için birçok transfer iddiası gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızlarıyla ilgili İngiliz basınından flaş bir haber ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi!' diyerek duyurdular! Fenerbahçe'ye para yağacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden biri olan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla camianın beğenisini toplamıştı.

İki futbolcu için Avrupa'dan birçok kulübün teklifte bulunduğu öne sürülürken, İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

ARDA VE FERDİ...

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TEAMtalk'un haberine göre Newcastle United kulübü, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.

TOPLAM 40 MİLYON EURO

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Haberde Newcastle'ın Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü ve her iki isim için de 20'şer milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi. İngiliz ekibinin bu parayı sorun etmeyeceği ve transferi kısa süre içerisinde sonlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu ise 43 resmi maçta 3 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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