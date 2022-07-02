Son dakika: Arda Turan'a Galatasaray'dan flaş teklif! "Futbolu bırakabilirim" demişti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da mart ayında yapılan yıllık olağan kongre toplantısında Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemiş ve 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturmuştu. Özbek'in gelişi sonrasında sözleşmesinin sonuna gelen Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu.

O GÖREVE ÖZBEK'TEN ONAY ÇIKMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü. Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi. Bu kararın ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

BU KEZ FARKLI HAMLE

Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi. Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

4 TEMMUZ'A KADAR SÜRE İSTEDİ

Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

ARDA TURAN: "OKAN BURUK'UN EMRİNDEYİZ"

Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk'a destek olacağını vurgulayan Turan, "Okan Buruk'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Dualarımız onunla. İçten, gönülden Galatasaraylıdır. Allah gönlüne göre versin. Sonuna kadar yanındayız. Fırsat buldukça her maça gideceğim, emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

(Sabah)



