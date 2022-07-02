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Son dakika: Arda Turan'a Galatasaray'dan flaş teklif! "Futbolu bırakabilirim" demişti...

02.07.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a iki sezon önce imza atan ve geride bıraktığımız sezonun sonunda sözleşmesi biten Arda Turan'ın geleceği merak konusuydu. "Galatasaray'da devam etmeyeceğim. ABD, Dubai ve Katar gibi yerlerden teklifler gelmezse futbolu bırakabilirim" açıklamasını yapan tecrübeli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Arda Turan'a Galatasaray'dan flaş teklif! "Futbolu bırakabilirim" demişti...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da mart ayında yapılan yıllık olağan kongre toplantısında Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemiş ve 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturmuştu. Özbek'in gelişi sonrasında sözleşmesinin sonuna gelen Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu.

O GÖREVE ÖZBEK'TEN ONAY ÇIKMADI

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü. Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi. Bu kararın ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

BU KEZ FARKLI HAMLE

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Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi. Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

4 TEMMUZ'A KADAR SÜRE İSTEDİ

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Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

ARDA TURAN: "OKAN BURUK'UN EMRİNDEYİZ"

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Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk'a destek olacağını vurgulayan Turan, "Okan Buruk'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Dualarımız onunla. İçten, gönülden Galatasaraylıdır. Allah gönlüne göre versin. Sonuna kadar yanındayız. Fırsat buldukça her maça gideceğim, emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

(Sabah)


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